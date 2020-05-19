

В Грузии выявлен один новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели еще 24

19.05.2020 10:31





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 1 и достигло 702. Об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний. Число выздоровевших же выросло на 24 и их стало 456.



От коронавируса в Грузии умерли 12 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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