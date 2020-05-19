

НЦКЗ: 17% больных COVID-19 во время тестирования PCR не имели симптомов болезни

19.05.2020 13:15





Почти 17% подтвержденных случаев COVID-19 в момент тестирования проходили без симптомов. Об этом говорится в анализе Национального центра по контролю заболеваний — «Течение коронавируса нового типа в Грузии».



Исследование содержит данные за период с первого подтвержденного случая инфицирования — 16 февраля, по 11 мая.



Авторы документа поясняют, что лабораторно подтвержденный случай COVID-19 протекает бессимптомно и не имеет каких-либо выраженных симптомов. Данные 83 случая были бессимптомными в день PCR-тестирования, хотя с течением заболевания некоторые симптомы могут проявиться позже. Количество подтвержденных случаев инфицирования от общего числа протестированных людей составляет 2%.



В отчете также говорится, что по состоянию на 11 мая, на 100 000 населения приходится 16,9 инфицированных.



Показатель новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 населения, согласно месту экспозиции, самый высокий в регионе Квемо-Картли, самый низкий — в Шида-Картли и Имерети. Регионы Тбилиси, Аджария и Рача-Лечхуми занимают промежуточную позицию.



Что касается представителей сферы здравоохранения, то, согласно документу, частота заражения в мире, по разным данным, колеблется от 5% до 20%.



В Грузии COVID-19 был подтвержден у 13% представителей сферы здравоохранения.



В отчете Национального центра по контролю заболеваний также приводится статистика частоты перераспределения симптомов коронавируса. Согласно документу, чаще всего проявляется высокая температура (82,4%), общая слабость (49.6%), кашель (38,3%), боль в горле (25.9%) и головная боль (22.5%).





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