

Грузия начала отмену режима строгого карантина в Болнисском муниципалитете

19.05.2020 13:19





Грузия начала постепенную отмену режима строгого карантина в некоторых селах Болнисского муниципалитета, где не фиксируются новые случаи коронавируса. На данный момент режим строгого карантина уже не действует в 7 селах этого муниципалитета, где сняты специальные полицейские посты и открыто движение. Но остаются карантинные ограничения в тех населенных пунктах, где сформировался так называемый «болнисский кластер» и где за сутки выявлен еще один новый случай коронавируса. Здесь продолжается массовое тестирование и термоскрининг населения.



Решение о частичной отмене карантина в Болнисском муниципалитете принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом. В правительстве Грузии подчеркивают, что продолжают оставаться в силе ограничения, введенные в рамках режима чрезвычайного положения, который на всей территории страны будет действовать до 22 мая включительно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







