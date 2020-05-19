

Медиазона: Доля погибших от COVID-19 медиков в России выше, чем в других странах

19.05.2020 16:43





В России от последствий заражения коронавирусом погибли по меньшей мере 186 медицинских работников, подсчитало издание “Медиазона”. В процентном соотношении в России погибает медиков в разы больше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Издание учло в том числе те случаи, когда официальной причиной смерти были заявлены причины не связанные с коронавирусом.



Издание перепроверило составляемый российскими врачами “список памяти”, где коллеги фиксируют смерти медицинских сотрудников от вируса. Журналистам удалось подтвердить 165 имён из 239 в списках. К списку были добавлены фамилии еще 40 погибших сотрудников медицинских учреждений в Дагестане. Кроме того, журналисты публикуют официальную информацию о восьми случаях, которых 18 мая в “Списке памяти” не было.



Большая часть погибших — это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего в России от COVID-19 умирают медсёстры и медбратья — среди них 38 погибших. 18 случаев гибели приходится на хирургов, 15 на терапевтов, 14 на санитарок, 13 — на фельдшеров скорой помощи. 12 погибших — водители скорой помощи, 11 — анестезиологи-реаниматологи.



Издание отмечает, что высокая смертность медиков может объясняться двумя факторами: или общая смертность в России занижена, и поэтому доля медицинских работников непропорционально высокая, или медработники в стране не рабатоют меры ззащиты медиков при контакте с пациентами.



Всего в России по официальным данным погибли 2 864 человек от коронавирусной инфекции. Если предположить, что все погибшие медработники были бы учтены в статистике, на них приходился бы каждый 15-й умерший от коронавируса в стране. Это в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, отмечает издание.



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