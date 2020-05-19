

Патрульная машина сбила мужчину в Тбилиси

19.05.2020 17:55





В Исани, на проспекте Габриела Салоса, в гражданина врезалась патрульная машина. По словам Александра Джангулашвили, он переходил на светофоре, когда с противоположной стороны в него врезалась проезжающая машина.



«Я переходил на светофоре, горел зеленый свет. В это время, с противоположной стороны выскочила патрульная машина, видимо спешила, и врезалась», - заявил Джангулашвили.



Пострадавший был доставлен в клинику Ингороква.





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