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Патрульная машина сбила мужчину в Тбилиси
19.05.2020 17:55
В Исани, на проспекте Габриела Салоса, в гражданина врезалась патрульная машина. По словам Александра Джангулашвили, он переходил на светофоре, когда с противоположной стороны в него врезалась проезжающая машина.
«Я переходил на светофоре, горел зеленый свет. В это время, с противоположной стороны выскочила патрульная машина, видимо спешила, и врезалась», - заявил Джангулашвили.
Пострадавший был доставлен в клинику Ингороква.
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