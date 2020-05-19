

Коронавирус повторно подтвердился у выздоровевшего мужчины, выписанного из Сачхерского медицинского центра

19.05.2020 20:52





В Сачхерский медицинский центр помещен один пациент с диагностированным коронавирусом. По словам директора центра Михаила Камушадзе, пациент – молодой мужчина, поступивший в клинику несколько дней назад. Как заявил Камушадзе, состояние пациента удовлетворительное.



Глава управления Имеретии центра контроля заболеваний Гоча Гиоргадзе заявляет, что пациент две недели назад лечился в Сачхерском медицинском центре от кронавируса, в результате лечения тестирование у него вирус не выявило. После этого мужчину выписали из клиники и перевели в самоизоляцию на две недели. За этот период у пациента появились симптомы, характерные для коронавируса. В результате исследования в клинике у него вновь подтвердился коронавирус. Инфицированный пациент – житель Сачхере.





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