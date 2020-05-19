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В Грузии подтверждено 707 случаев заражения коронавирусом, 456 из них выздоровели
19.05.2020 21:51
В Грузии возросло число случаев заражения коронавирусом на 5 и достигло 707. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. По этой же информации, 456 инфицированных уже выздоровели.
В режиме карантина находится 4914 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 340.
От коронавируса в Грузии скончались 12 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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