

В школах Грузии сегодня закончилась учеба для учащихся 12 классов

20.05.2020 15:13

Новости-Грузия



В государственных школах Грузии 20 мая завершился учебный процесс для учеников 12 классов.



Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели поздравил выпускников с завершением учебы и пожелал им успехов.



«Мои молодые друзья, поздравляем с одним из самых важнейших событий вашей жизни – окончанием школы. Наверное, вы много раз думали, каким будет ваш «последний звонок» — день, когда вы покинете школьные стены и перейдете на новый и интересный этап. Однако невиданный доселе вызов, перед которым стоит все человечество, разлучил вас на заключительном этапе учебы с вашей школой, любимыми друзьями и учителями», — сказал Чхенкели.



По словам министра, благодаря дистанционному обучению удалось не прерывать учебный процесс, и выпускники сумели справиться с появившимися сложными вызовами.



Министр отметил, что в жизни абитуриентов начинается совершенно новый этап, с новым опытом, отношениями, друзьями, перспективами.



«Вы — особое поколение, и я верю, что сможете создать такое же особое будущее. Желаю вам успехов на этом интересном пути», — сказал Чхенкели.



По данным на 1 мая, регистрацию для участия в Единых национальных экзаменах прошли 39,3 тысячи абитуриентов. Даты проведения экзаментов все еще не назначены.



Для поступления в вуз на Единых национальных экзаменах абитуриенты сдают три обязательных предмета и один дополнительный — «общие навыки», в случае, если этого требует вуз.



Ппроект «Телешкола» для абитуриентов продлится до 15 июня. Минобразования также начало проект «Вебшкола», который продлится до 4 июля.



Проект призван повысить знания абитуриентов и поможет им получить новые навыки и информацию. В рамках проекта учителя-практики проведут для абитуриентов вебинары, которые также будут загружены на онлайн платформе el.ge. Расписание вебинаров будет обновляться еженедельно и охватит все предметы.



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