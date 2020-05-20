

В Грузии воздух стал чище

20.05.2020 17:12





Уровень загрязнения воздуха в Тбилиси и по Грузии в целом за последний период значительно снизился, сообщает сегодня Национальное агентство окружающей среды.



«В основном это связано с резким снижением интенсивности движения транспортных средств. Особенно снизилось содержание в воздухе диоксида азота, что, вероятно, связано с уменьшением выбросов от автотранспорта», — говорится в сообщении.



При этом тенденция к снижению концентрации диоксида азота наблюдается больше в центре Тбилиси, чем на переферии – об этом свидетельствуют показания станций, фиксирующие качество воздуха на проспектах Церетели и Казбеги.



Воздух в Грузии стал очищаться после введения в стране чрезвычайного положения для сдерживания распространения коронавируса и запрета на работу всего муниципального транспорта. Затем с 17 по 27 апреля было запрещено также движение легковых автомобилей и такси, после чего мэр Тбилиси заявил, что воздух в столице можно сравнить по чистоте с горным курортом Бахмаро.



Тогда же Каладзе выступил с инициативой запрещать движение автотранспорта в столице на два дня в неделю и после завершения действия ЧП в стране для того, чтобы сохранить улучшившиеся параметры чистоты воздуха.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







