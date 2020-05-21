

В Грузии выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом

21.05.2020 11:01





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 8 и составляет 721. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 10 и их стало 485.



В режиме карантина находится 3519 человек, а в стационаре под наблюдением – 351 лицо.



В Грузии от коронавируса скончались 12 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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