

Apple и Google запускают технологию для отслеживания больных COVID-19

21.05.2020 15:56





Компании Apple и Google запускают технологию, которая поможет отследить зараженных коронавирусом COVID-19 человек, об этом сообщает CNET.



«Apple и Google объявили в среду, что их инструменты для отслеживания коронавируса запущены...», - говорится в сообщении.



Как отмечается, на основе этого инструмента, который работает с помощью беспроводной связи Bluetooth, разработчики смогут создавать приложения, которые будут сообщать представителям здравоохранения о контактах владельцев приложений с людьми, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.



Компании заявили, что 22 страны, а также несколько штатов США получили доступ к инструментам Apple и Google, о которых они впервые объявили 13 апреля.



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В компаниях отметили, что программное обеспечение включает строгие стандарты шифрования для защиты конфиденциальности, поэтому о личных данных пользователей никто не узнает.



В мире по состоянию на утро 21 мая число больных COVID-19 составляет 5090064 человек. При этом 2024231 человек выздоровел, 329732 - умерли.



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