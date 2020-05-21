

НЦКЗ опубликовал анализ течения COVID-19 в Грузии

21.05.2020 21:43

Civil Georgia



Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения опубликовал анализ о течении нового коронавируса в Грузии.



Документ является первым сводным анализом эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового коронавируса в Грузии и мер, принятых для его предотвращения.



Civil.ge предлагает основные и наиболее важные пункты из доклада:



Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля. По состоянию на 21 мая, в стране подтверждено 713 случаев инфицирования, из которых 485 инфицированных полностью выздоровели, а 12 умерли.

Характеристики распределения по половому, возрастному и территориальному признаку

В ходе исследования были проанализированы данные 500 пациентов, инфицированных новым коронавирусом и подтвержденных PCR -тестированием, в том числе 243 мужчины и 257 женщин.



Средний возраст и медиана пациентов составили 42 года. Наибольшее число выявленных случаев из 500 пациентов — 64% — относятся к возрастной категории 30-69 лет.



Среднее количество койко-дней, проведенных пациентами в больницах, составило 20,7.



Согласно докладу, наиболее распространенными симптомами COVID-19 были лихорадка, общая слабость, кашель, боль в горле и головная боль.



Из 500 пациентов 16,6% случаев были бессимптомными в ходе PCR -тестирования.



Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями были гипертензия, диабет и заболевания почек.



Характеристики распространения коронавируса

По состоянию на 11 мая показатель кумуляционной инцидентности, который измеряет частоту заболеваемости за определенный период времени, составлял 16,9 на 100 000 душ населения.



Индекс эффективной репродукции R составил 3,88 через 2 недели после выявления первого случая заболевания, и 0,47 – к периоду представления настоящего доклада (11 мая).



Проще говоря, один зараженный человек теперь может передавать коронавирус в среднем менее чем одному человеку, поскольку распространение вируса значительно сократилось.





По состоянию на 11 мая общее число смертей в Грузии с COVID-19 составляет 10, показатель летальности — 1,7%.



Не был неожиданным, что COVID-19 не повлиял на уровень дополнительной смертности в Грузии (общее количество смертей в Грузии за первые три месяца 2020 года составило 12 474, что на 4% меньше, чем число смертей (12 989) за тот же период в 2019 году).



Обзор тестирования

Количество проведенных тестов в стране в период с 30 января по 11 мая (первичные и повторные) составляет 32 283, в том числе повторные — 1392. Большая часть тестов (43%) была проведена Лабораторией Лугара Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения.



Как показано на диаграмме ниже, Грузия с середины апреля значительно увеличила количество тестирования и в начале мая достигла 1500 тестов ежедневно.



Следует отметить, что, несмотря на широкомасштабное тестирование, положительный результат теста, который показывает соотношение между людьми, которые были протестированы на вирус и которые показали положительный результат, снизился с 9,5% в конце марта до 0,3% в начале мая.



Согласно документу, в период исследования инфицирование COVID-19 среди представителей сферы здравоохранения было отмечено у 13% из подтвержденных случаев.



В докладе говорится, что по состоянию на 11 мая, в результате эпидисследования подтвержденных случаев, по всей стране были выявлены до 3500 контактов. Для прослеживания контактов происходила их самоизоляция или перевод в специальное карантинное пространство для дальнейшего наблюдения.



В общей сложности более 20 000 человек (близкие контакты и вышедшие из зоны высокого риска) были переведены в зону карантина.



По плану Министерства здравоохранения люди с симптомами коронавируса или с риском его распространения, то есть близкие контакты инфицированных людей, работники здравоохранения или публичные служащие, должны пройти тестирование на COVID-19.



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