|
|
|
Владимир Вайс будет тренировать футбольную сборную Грузии до конца года
27.05.2020 14:51
Федерация Футбола Грузии и Владимир Вайс после истечения срока действия контракта подписали новый контракт, на основании которого специалист из Словакии продолжит работу в качестве главного тренера сборной до конца декабря 2020 года. Состав тренерского штаба специалиста из Словакии остается неизменным.
Владимир Вайс на позиции главного тренера сборной Грузии с марта 2016 года. За четыре года под руководством Владимира Вайса сборная Грузии провела 40 матчей. Вместе с тренером из Словакии грузинская команда стала победителем первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА и борется за место в плей-офф за поездку на чемпионат Европы.
Как известно, матчи плей-офф Евро-2020 запланированные на март этого года из-за мировой пандемии были перенесены на осень этого года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна