

Владимир Вайс будет тренировать футбольную сборную Грузии до конца года

27.05.2020 14:51





Федерация Футбола Грузии и Владимир Вайс после истечения срока действия контракта подписали новый контракт, на основании которого специалист из Словакии продолжит работу в качестве главного тренера сборной до конца декабря 2020 года. Состав тренерского штаба специалиста из Словакии остается неизменным.



Владимир Вайс на позиции главного тренера сборной Грузии с марта 2016 года. За четыре года под руководством Владимира Вайса сборная Грузии провела 40 матчей. Вместе с тренером из Словакии грузинская команда стала победителем первого розыгрыша Лиги Наций УЕФА и борется за место в плей-офф за поездку на чемпионат Европы.



Как известно, матчи плей-офф Евро-2020 запланированные на март этого года из-за мировой пандемии были перенесены на осень этого года.





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