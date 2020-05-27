

В Грузии отменен баскетбольный сезон

27.05.2020 15:07





Грузинская Суперлига по баскетболу, а также все чемпионаты во всех возрастных категориях сезона 2019/2020 доигрываться не будут, решение об этом было принято в ходе заседания исполкома Федерации баскетбола Грузии (ФБГ).



Уточнятся, что в ФБГ приняли такое решение после того, как вопрос с финансированием клубов был решен положительно. "Все бюджетные обязательства, которые были у клубов Суперлиги и Лиги "А", погашены. Федерация действовала по принципу, благодаря которому баскетболисты и люди, связанные с баскетболом, могли бы без потерь пережить сложную экономическую ситуацию, созданную пандемией COVID-19", - цитирует сообщение ФГБ Sputnik Грузия.



Кроме того, на заседании исполкома отмечалось, что ФБГ, совместно с министерством образования, науки, культуры и спорта продолжит работу над изучением сложившейся ситуации для того, чтобы в июле, на следующем заседании, можно было определить даты начала следующего сезона.



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