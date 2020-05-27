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Грузия эвакуирует из Индии 18 граждан Азербайджана
27.05.2020 15:11
Сегодня Грузия эвакуирует 15 граждан из Индии специальным авиарейсом. Об этом сообщает yenicag.ru со ссылкой на МИД Грузии.
Этим же рейсом в Тбилиси будут доставлены 18 граждан Азербайджана.
Эвакуация граждан Грузии и Азербайджана стала возможной при поддержке правительства Индии.
Граждане были доставлены в Дели из Гоа, Раджастана и Махараштры на автобусах, предоставленных посольством Грузии в Индии.
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