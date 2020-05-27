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Пассажиры больше не смогут ездить стоя в т.н. желтых микроавтобусах


27.05.2020   17:17


Компания «Тбилисский микроавтобус» распространяет заявление и поясняет те ограничения, которые будут действовать в транспорте с 29 мая.

«Компания «Тбилисский микроавтобус» сообщает, что с 29 мая полностью восстановится обслуживание пассажиров автотранспортными средствами, имеющимися в распоряжении компании, с учетом ограничений, установленных координационным советом.

В частности: запрещен допуск пассажиров в микроавтобус без защитных масок, также запрещена перевозка в автотранспортном средстве стоящих пассажиров, запрещено включать систему охлаждения, также обязательно передвижение транспортного средства при открытых окнах», – сказано в сообщении компании.

В нем также отмечается, что в целях превенции распространения COVID19 компания «Тбилисский микроавтобус» после каждого рабочего дня будет дезинфицировать все микроавтобусы, возвращающиеся в гараж.

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