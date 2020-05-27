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Антитела к COVID-19 обнаружили у нескольких тбилисцев из тысячи обследованных
27.05.2020 17:39
Гендиректор Центра инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиз Церцвадзе ознакомил журналистов с результатами исследования жителей Тбилиси на антитела к COVID-19.
По словам Церцвадзе, антитела, которые могут свидетельствовать о перенесенной инфекции, обнаружили у 6-10 граждан из тысячи обследованных (около 0.6%). «Результаты шести человек подтверждены, остальные уточняются», – отметил он.
К примеру, в Нью-Йорке этот показатель составил 21%, в Лос-Анджелесе 4%, - сообщил Церцвадзе.
Ранее итоги массового исследования на выявление антител к коронавирусу подвели московские власти. Антитела обнаружились в 12.5% случаев.
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