

Водители грузовиков в Поти требуют отметить режим самоизоляции

27.05.2020 17:48





Водители грузовиков, находящиеся в тир-парке, обустроенном грузинскими компаниями по перевозкам на территории бывшего аэродрома в городе Поти (Западная Грузия), требуют отменить режим самоизоляции.



Тир-парк работает в Поти с 17 апреля, в настоящее время на этой территории в режиме самоизоляции находятся 168 водителей.



Сотрудники Центра общественного здравоохранения взяли биологический материал для тестирования у нескольких сотен водителей и сегодня отправили его на обработку. Согласно правилам, покинуть территорию тир-парка водители смогут только после получения ответов, сообщает Общественное телевидение.



Директор Центра общественного здоровья в Поти Нана Мхеидзе считает, что «сейчас водители не ведут себя должным образом», но выразила надежду, что «у всех будет отрицательный результат тестов».



После получения ответов тестирования водители смогут отправиться домой, где их проконтролируют местные центры общественного здоровья, — подтвердила Мхеидзе.



«Международные перевозки считаются одним из рискованных видов деятельности. Водители в соответствии с новыми правилами должны быть обязательно проверены. И чтобы перейти на новые правила, необходимо протестировать всех водителей, находящихся на территории Грузии. Сегодня провели лабораторное тестирование 223 водителей», — сообщила Мхеидзе.



Протест водителей не понимает и мэр Поти Гоча Курдгелия. По его словам, тир-пак с завтрашнего дня и так прекращает работу, поэтому водителям в любом случае придется покинуть эту территорию.



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