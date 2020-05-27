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Гамкрелидзе: В общественном транспорте будет обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение маски
27.05.2020 20:12
Гамкрелидзе: В общественном транспорте будет обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение маски
Как заявил глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, в общественном транспорте будет обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение маски.
По словам Гамкрелидзе, ношение маски станет обязательным на протяжении ближайших месяцев и года, к чему необходимо привыкнуть.
«Послезавтра заработает общественный транспорт. При пользовании общественным транспортом необходимо будет поддерживать социальную дистанцию и носить маску. Также необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Таким образом, мы должны постепенно привыкать к этим правилам, а также избегать больших собраний людей, хотя мы их очень любим», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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