

Гамкрелидзе: В общественном транспорте будет обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение маски

27.05.2020 20:12





Гамкрелидзе: В общественном транспорте будет обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение маски



Как заявил глава Национального центра по борьбе с заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, в общественном транспорте будет обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение маски.



По словам Гамкрелидзе, ношение маски станет обязательным на протяжении ближайших месяцев и года, к чему необходимо привыкнуть.



«Послезавтра заработает общественный транспорт. При пользовании общественным транспортом необходимо будет поддерживать социальную дистанцию и носить маску. Также необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Таким образом, мы должны постепенно привыкать к этим правилам, а также избегать больших собраний людей, хотя мы их очень любим», — сказал Амиран Гамкрелидзе.









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