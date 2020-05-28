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Илия Второй поздравил верующих с Вознесением Господним
28.05.2020 14:53
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил прихожан с праздником Вознесения Господня.
Как сказал Илия II, подобно Господу, должно произойти вознесение каждого человека и люди должны помнить, что они временно присутствуют в этом мире.
«Хочу воодушевить вас, испытания, события, которые были в прошлом, происходят они сегодня или будут в будущем — помогут нам вознестись», — сказал Католикос-Патриарх всея Грузии.
Илия II в сегодняшней проповеди также говорил о празднике Нинооба.
«В понедельник Нинооба, завтра мы отправимся в монастырь Бодбе, а вечером в воскресенье будет молитва, в понедельник служба. Да благословит вас Святая Нино», — сказал Илия II.
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