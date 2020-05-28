

Гамкрелидзе: Ношение маски в автобусах и метро будет обязательным

28.05.2020 19:39





По словам директора Центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в транспорте будет необходимо надевать маску и для этого не нужно никаких санкций.



Как заявил Гамкрелидзе, каждый должен соблюдать это самостоятельно, в противном случае, Гамкрелидзе не исключает, что пассажира просто не пустят в автобус без маски.



«Мы все должны уяснить, что санкции не всегда необходимы, мы учимся сосуществовать с коронавирусом и маска уже давно является нашим спутником, нашим атрибутом. Поэтому те из нас, кто ездит на автобусе, должны будут использовать маску и в метро. Я не исключаю, что вас могут не пустить в автобус или в метро без маски. Возможно, это будет санкция, это будет контролироваться на месте», — заявил Гамкрелидзе.





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