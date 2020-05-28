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Гамкрелидзе: Уже давно Москва не является нашим повелителем
28.05.2020 21:27
Вот уже 30 лет не существует Советского Союза и Россия, и Москва больше не наш повелитель, - отметил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в связи с заявлением МИД РФ о том, что российские специалисты при посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии для ознакомления с деятельностью лаборатории должны иметь доступ во все корпуса здания, и это должно произойти на двусторонней основе без участия представителей других стран и международных организаций.
По словам Гамкрелидзе, эти заявления делаются с определенной периодичностью и имеют политическую подоплеку. По его же заявлению, российская делегация может приехать в составе международной делегации, и такое предложение делалось и раньше.
«Давно, вот уже 30 лет не существует Советского Союза и Россия, и Москва больше не наш повелитель. Это как-то нужно осознать нашим российским коллегам, и им нужно с этим смириться. Что означает, они приедут, осмотрят все углы и т.д. Россияне приедут так же, как приезжают в лабораторию представители других народов. Мы несколько раз приглашали россиян, но не только их одних. Мы не допустим того, чтобы приехала лишь россйская делегация. Мы предлагаем им приехать в составе международной делегации», - отметил Гамкрелидзе.
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