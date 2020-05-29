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«Грузстат»: В селах ниже черты бедности живут 23.7% населения, в городах - 16.4%
29.05.2020 14:35
По данным Национальной службы статистики, по данным за 2019 год, ниже абсолютной черты бедности находятся 19.5% населения Грузии, что является минимальным значением абсолютного показателя бедности, доступным с 2004 года. В частности, по данным за прошлый год, ниже черты бедности живут 23.7% населения сел, 16.4% - в городов.
Для справки, в 2018 году ниже абсолютного уровня бедности жили 20.1% населения Грузии.
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