

Первая ракетка мира Новак Джокович может быть допрошен в качестве свидетеля по делу Басилашвили

29.05.2020 16:10





Первую ракетку мира Новака Джоковича могут допросить в качестве свидетеля по делу грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, - заявила адвокат Басилашвили Ирма Чкадуа.



Басилашвили (27-е место в мировом рейтинге) обвиняют в избиении бывшей супруги в присутствии их общего ребенка. Теннисист был освобожден из-под стражи после выплаты залога в размере ста тысяч лари.



«Я не могу говорить о деталях, но по делу опросят многих иностранцев, в том числе тех, которым известны определённые детали. Например, инцидент с участием госпожи Неки [экс-супруга Басилашвили] произошёл на Открытом чемпионате США. Организаторы турнира при помощи охраны вывели её с территории, аннулировали аккредитацию», - заявила Чкадуа.



Следствие ведется по части второй 126-й прима-статьи о насилии в семье. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или же от двухсот до четырехсот часов общественно полезного труда.



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