Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, 24 пациента выздоровели


30.05.2020   11:00


В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, 24 пациента выздоровели. Информация доступна на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge.

По данным сайта, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день подтверждено 757 случаев коронавируса, из них выздоровели 600 пациентов, 12 скончались.

В режиме карантина находятся 2966 граждан, в стационарах — 250 человек.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна