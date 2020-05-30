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В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, 24 пациента выздоровели
30.05.2020 11:00
В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, 24 пациента выздоровели. Информация доступна на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge.
По данным сайта, в Грузии с начала пандемии по сегодняшний день подтверждено 757 случаев коронавируса, из них выздоровели 600 пациентов, 12 скончались.
В режиме карантина находятся 2966 граждан, в стационарах — 250 человек.
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