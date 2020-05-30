

Глава НЦКЗ просит не предаваться панике

30.05.2020 15:31





Очень прошу, не будем предаваться панике, увеличение случаев допустимо и может быть, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. На том фоне, что общественный транспорт возобновил работу, он призвал население к строгому соблюдению правил.



Вместе с тем, Гамкрелидзе заявил, что нам опять-таки придется жить с COVID-19, поскольку он до конца этого года никуда не уйдет.



«Мы говорили, что в период смягчения ограничений во всех странах произошло это и произойдет и у нас, что увеличение случаев допустимо и может быть. Поэтому еще раз призываю население в период смягчения соблюдать рекомендации, которые даются Центром контроля заболеваний. Ненужно располагаться очень близко друг к другу, и все должны быть в масках. Заработал общественный транспорт, самый сильный механизм мобильности, т.е. мобильность сильно возросла. Вчера при перемещении по городу я наблюдал за соблюдением правил, и очень обрадовался, что во многих автобусах, однако не в микроавтобусах, и нужно предупредить этих людей, честно соблюдались правила. Сегодня мне пришлось пойти в одно большое публичное учреждение, и меня порадовало, что прием людей был очень упорядоченный, должным образом соблюдалась очередь, и в плане защитных масок тоже было все соответственно.



Обращаюсь к обществу, для паники нет никаких оснований, эпидситуация у нас полностью контролируема. Будут новые случаи, 3, 5, 10, 15 случаев, но это не является большой проблемой, это управляемо и все люди выздоровеют на очень раннем этапе. Остается в силе слоган – мы должны научиться жить с COVID-19. Нам это придется, коронавирус никуда не уйдет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Он не исчезнет и до конца этого года, поэтому мы должны соблюдать правила», - заявил Амиран Гамкрелидзе.





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