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В Грузии зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса
03.06.2020 10:15
В Грузии зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. Умершему пациенту было 76 лет, у него было хроническое обструктивное заболевние легких. Об этом сообщил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, у пациента отмечалась дыхательная недостаточность. По информации Гамкрелидзе, мужчина находился на искусственной вентиляции легких.
В Грузии это 13-й случай смерти от коронавируса.
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