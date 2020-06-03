

В Грузии зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса

03.06.2020 10:15





В Грузии зафиксирован еще один случай смерти от коронавируса. Умершему пациенту было 76 лет, у него было хроническое обструктивное заболевние легких. Об этом сообщил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, у пациента отмечалась дыхательная недостаточность. По информации Гамкрелидзе, мужчина находился на искусственной вентиляции легких.



В Грузии это 13-й случай смерти от коронавируса.



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