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Эзугбая: 80 процентов пациентов с подтвержденными случаями коронавируса выздоровели
03.06.2020 11:33
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, три из четырех новых случаев, выявленных в Грузии, являются водителями грузовика, а один — контакт подтвержденного случая из сабурталинского кластера.
«Случаи, связанные с водителями грузовиков, являются ввозными, т.е. т.н. импортированными, это не граждане Грузии», — заявила Эзугбая.
По ее словам, еще у одного члена из подтвержденных случаев сабурталинского кластера, который был протестирован вчера, не подтвердился коронавирус.
По словам Марины Эзугбайя, на этом этапе в ковид-центрах остается 147 ковидинфицированных.
Что касается данных инфекционной больницы, Марина Эзугбая поясняет, что 57 подтвержденных пациентов проходят лечение в их центре. По ее словам, преобладают пациенты со средней степенью тяжести.
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