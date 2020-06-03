|
|
|
Грузинские ученые подключаются к борьбе с коронавирусом
03.06.2020 18:15
Научная группа, специализирующаяся на изучении пандемии коронавируса нового типа, будет сформирована в Грузии. Решение об этом было принято по результатам заседания президиума Академии наук Грузии.
Участие в заседании принимали – глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе и его заместитель Паата Имнадзе.
В ходе встречи президент АН Грузии Георгия Квеситадзе подчеркнул, что ученые страны должны подключиться к изучению природы коронавируса и поискам методов его нейтрализации.
"Мы хотим создать постоянную рабочую группу, которая будет работать над этим вопросом. Хотим дать более научный уровень этому направлению. Это возможно, и у нас есть подходящие для этого врачи", - цитирует Квеситадзе Sputnik Грузия.
В свою очередь, Амиран Гамкрелидзе обратил внимание на то, что в ходе заседания также обсуждались и методы, используемые до сих пор в борьбе с коронавирусом. "Накопилось довольно много материала, очень интересен его научный анализ", - рассказал он, отметив, что ученые будут работать над мерами противодействия новым вспышкам заболевания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна