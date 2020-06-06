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Церцвадзе: Если иностранного туриста на две недели отправить в карантин, то он не приедет
06.06.2020 21:43
Если иностранного туриста на две недели отправить в карантин, то он не приедет, и наш турист не поедет туда ценной двухнедельного карантина, — заявил глава грузинского Центра инфекционных болезней и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.
Как отметил Церцвадзе, Грузия безболезненно прошла первый этап риска, связанный с отменой ряда ограничений и чрезвычайного положения.
Однако восстановление международного сообщения станет большим испытанием для абсолютно всех стран, так как самый большой риск состоит в открытии международного туризма, — считает эксперт.
По его словам, в случае строгих регуляций, туристы не будут приезжать в страну.
«Я считаю, что не нужно применять карантинные меры. Если иностранного туриста на две недели отправить в карантин, то он не приедет, и наш турист не поедет туда ценной двухнедельного карантина. Карантин не нужен, но туристам также нужно разъяснить универсальные меры, которые выполняют наши граждане: ношение маски, частое мытье рук, социальное дистанцирование и, что самое главное, нужно усилить работу структур здравоохранения», — сказал Церцвадзе.
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