

Церцвадзе: Если иностранного туриста на две недели отправить в карантин, то он не приедет

06.06.2020 21:43





Если иностранного туриста на две недели отправить в карантин, то он не приедет, и наш турист не поедет туда ценной двухнедельного карантина, — заявил глава грузинского Центра инфекционных болезней и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.



Как отметил Церцвадзе, Грузия безболезненно прошла первый этап риска, связанный с отменой ряда ограничений и чрезвычайного положения.



Однако восстановление международного сообщения станет большим испытанием для абсолютно всех стран, так как самый большой риск состоит в открытии международного туризма, — считает эксперт.



По его словам, в случае строгих регуляций, туристы не будут приезжать в страну.



«Я считаю, что не нужно применять карантинные меры. Если иностранного туриста на две недели отправить в карантин, то он не приедет, и наш турист не поедет туда ценной двухнедельного карантина. Карантин не нужен, но туристам также нужно разъяснить универсальные меры, которые выполняют наши граждане: ношение маски, частое мытье рук, социальное дистанцирование и, что самое главное, нужно усилить работу структур здравоохранения», — сказал Церцвадзе.





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