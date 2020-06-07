

В Грузии выявлен 1 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 11

07.06.2020 11:16





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1 и составило 809. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 11 и их стало 674.



В режиме карантина находится 3 161 человек, а в стационаре под наблюдением – 285 лиц.



В Грузии от коронавируса скончались 13 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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