Глава ФИФА анонсировал большие реформы в футболе

07.06.2020 13:26





Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино анонсировал существенные реформы в футболе. Об этом сообщает британское издание The Guardian.



"Я слышал кое-какие интересные предложения по большому спектру вопросов. Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, иных механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием к властям вносить средства в резервный фонд на случаи вроде нынешнего. ФИФА уже проводит работу в этой области, пусть даже мы сталкиваемся с сильными корыстными интересами лиц, противодействующих нашему стремлению улучшить управление футболом. Эти проекты, меры и идеи должны обсуждаться на всех уровнях. Я знаю, что дебаты будут жаркими, но это естественно, и нам следует обсуждать такие вопросы, вместе переживая сложный период", - подчеркнул Инфантино.



Как сообщалось, ФИФА приняла решение не проводить ежегодную церемонию вручения наград "The Best".



