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НПО: 63% жителей Грузии считают, что должностные лица злоупотребляют полномочиями


08.06.2020   12:06
"СОВА"


Согласно новому исследованию неправительственной организации Transparency International-Georgia, 63 % жителей Грузии считают, что должностные лица злоупотребляют своими служебными полномочиями.

При этом, доклад, опубликованный 8 июня, свидетельствует о том, что подавляющее большинство населения не сталкивалось с мелкой коррупцией в течение последних 12-ти месяцев. Данную позицию не разделяет всего 1% опрошенных.

Опрос по заказу Transparency International — Georgia провел «Кавказский центр исследовательских ресурсов». В период с 27 февраля по 18 марта 2020 года были опрошены 1763 респондента. Сообщается, что погрешность исследования может составлять примерно 2,2%.

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