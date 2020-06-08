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В Озургетском районе пропал молодой мужчина


08.06.2020   12:57


На горном курорте Гомисмта в Озургетском районе (регион Гурия) ищут молодого мужчину, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Пропавший без вести является жителем села Шемокмеди Озургетского района. В последний раз его видели на курорте Гомисмта. О других деталях случившегося пока не сообщается.

К поисковым работам подключены сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями.

Гомисмта – небольшое курортное местечко на уровне 2100-2755 метров над уровнем моря с уникальными климатическими условиями. С целью развития курорта в этом месте историческому району Гомисмта в мае 2020 года присвоили статус поселка.

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