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В Грузии остаются 129 человек с подтвержденным коронавирусом
08.06.2020 20:13
В Грузии к этому времени подтверждено 812 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства. Два новых случая подтвердились в муниципалитете Марнеули. Количество излечившихся от коронавируса составляет 683.
Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 13 пациентов.
В режиме карантина находятся 2902 граждан, а в стационаре под наблюдением — 249.
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