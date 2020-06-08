

В Грузии остаются 129 человек с подтвержденным коронавирусом

08.06.2020 20:13





В Грузии к этому времени подтверждено 812 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства. Два новых случая подтвердились в муниципалитете Марнеули. Количество излечившихся от коронавируса составляет 683.



Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.



От нового коронавируса в стране умерли 13 пациентов.



В режиме карантина находятся 2902 граждан, а в стационаре под наблюдением — 249.





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