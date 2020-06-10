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В Грузии 4 новых случая коронавируса, 4 пациента выздоровели
10.06.2020 10:58
Число новых случаев коронавируса в Грузии за сутки увеличилось на 4 и достигло 822-х. При этом зафиксировано такое же количество выздоровевших – 4 пациента. Теперь переболевших COVID-19 граждан в общей сложности – 690.
От осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии к настоящему моменту скончались 13 человек. Ранее также сообщалось, что (по состоянию на 22 мая) за границей COVID-19 был выявлен у 118 граждан Грузии, и 16 из них скончались.
Стоит также отметить, что трое инфицированных пациента, проходивших лечение за рубежом и переведенных в Грузию, учитываются статистикой отдельно. Кроме того, в карантине продолжают находиться 3 230 человек. Еще 285 граждан находятся в стационаре под наблюдением врачей.
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