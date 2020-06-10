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Эзугбая: Один из четырех новых случаев коронавируса связан с кластером Сабуртало
10.06.2020 11:01
По медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы словам Марины Эзугбая, один из четырех новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, связан с кластером Сабуртало, два импортированы, а один — медицинский персонал.
По словам Эзугбая, ей неизвестно, сотрудник какой клиники является одним из новых инфицированных.
Марина Эзугбая отмечает, что в настоящее время лечение в ковид-центрах проходят 119 пациентов.
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