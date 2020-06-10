Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эзугбая: Один из четырех новых случаев коронавируса связан с кластером Сабуртало


10.06.2020   11:01


По медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы словам Марины Эзугбая, один из четырех новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, связан с кластером Сабуртало, два импортированы, а один — медицинский персонал.

По словам Эзугбая, ей неизвестно, сотрудник какой клиники является одним из новых инфицированных.

Марина Эзугбая отмечает, что в настоящее время лечение в ковид-центрах проходят 119 пациентов.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна