

Эзугбая: Один из четырех новых случаев коронавируса связан с кластером Сабуртало

10.06.2020 11:01





По медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы словам Марины Эзугбая, один из четырех новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, связан с кластером Сабуртало, два импортированы, а один — медицинский персонал.



По словам Эзугбая, ей неизвестно, сотрудник какой клиники является одним из новых инфицированных.



Марина Эзугбая отмечает, что в настоящее время лечение в ковид-центрах проходят 119 пациентов.



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