

В Грузии выявлено 4 новых случая инфицирования коронавирусом

10.06.2020 11:07





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 4 и составило 822. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших также выросло на 4 и их стало 690.



В режиме карантина находятся 3124 человека, а в стационаре под наблюдением – 279 лиц.



В Грузии от коронавируса скончались 13 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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