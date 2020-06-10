

Снимать маски в ресторанах будет позволено лишь во время еды

10.06.2020 13:30





Для граждан Грузии после снятия ограничений 8 июня, последовала новая реальность. Практически по всем маршрутам на междугороднем транспорте была увеличена плата за проезд.



Водители заявляют, несмотря на снижение цен на дизельное топливо, для них цена за него все равно остается высокой, а там, где цена относительно низкая, топливо не годится.



Пассажирам проводится термоскрининг, и их не допустят в транспорт без защитной маски. Контролер, который проводит термоскрининг гражданам, имеет право остановить пассажира, если у него будет зафиксирована температура не ниже чем 37 градусов, через две минуты перепроверить и в случае той же температуры не допустить в транспорт.



Жесткие ограничения были наложены и на ресторанный бизнес. От баров и ресторанов требуют дезобарьеры, дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции.



«В первую очередь гости проходят термоскрининг. Также происходит учет термоскрининга, гостей ставят на учет и отмечают температуру. Затем мы дезинфицируем им руки, а также и столы. Мы придерживаемся двухметрового барьера между столами», - говорит Лиза Котрикадзе, менеджер одного из ресторанов.



Представители ресторана подтверждают, что у посетителей должна быть надета защитная маска и снимать ее можно только во время принятия пищи.





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