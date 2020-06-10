

Республиканская больница вернется к обычному режиму работы с 15 июня

10.06.2020 14:33





Трое больных, инфицированных коронавирусом, продолжают лечение в республиканской больнице. По заявлению директора клиники Левана Гофодзе, двое из них предположительно покинут клинику до 15 июня. Он предполагает, что клиника вернется к обычному режиму работы с 15 июня, будут задействованы неотложная помощь и амбулатория.



«Те обстоятельства, которые позволяют нам быть оптимистами, что постепенно, число выздоравливающих у нас пациентов, уже значительно превысило число больных пациентов. Осталось только три пациента. Думаю, что двое из них покинут клинику до 15 июня. Один пациент возможно останется, но он будет находится в полностью изолированном боксе, никакого пространственного пересечения с ним не будет. У нас уже началась очистка, уборка, очень важный этап дезинфекции и пока он не будет полностью завершен, мы не откроем клинику. Однако мы думаем, что сможем успеть это сделать в оставшиеся дни недели, и в понедельник мы будем готовы принимать пациентов.



После перехода в обычный режим, к нам опять будут попадать пациенты с лихорадкой и для них будет выделено отдельное пространство, чтобы мы смогли за ними наблюдать, при необходимости провести диагностику «ПЦР» диагностику, а затем поместить в клинику. Если у кого-то подтвердится диагноз Covid, то для лечения их переведут в другое место. Я думаю, что таких пациентов у нас больше не будет, на какое-то время Covid оставит нас в покое», - заявил Левана Гофодзе.



Кроме того, журналисты заинтересовались, почему третий пациент не может быть выписан.

«У этого пациента пневмония, находился на искусственной вентиляции легких, сейчас его состояние улучшается. Сегодня мы уже достигли определенного прогресса, но мы хотим убедиться, что пациент вылечен от инфекции «Covid», а самое главное, что пневмония устранена. После этого мы его отпустим. Этот пациент будет в режиме повторного тестирования, ему придется провести где-то 15-16 повторных тестов, и после этого, если это не подтвердится, мы уже будем лечить пневмонию, как у обычных пациентов, и затем уже отпустим его домой. Мы хотим полностью вылечить нашего пациента», - заявил Левана Гопфодзе.





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