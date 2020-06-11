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В Грузии выявлен 1 новый случай коронавируса, еще 4 пациента выздоровели
11.06.2020 11:00
В Грузии выявлен 1 новый случай коронавируса, еще 4 пациента выздоровели. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge.
По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 828 случая нового коронавируса. А количество излечившихся от коронавируса составляет 694.
Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 13 пациентов.
В режиме карантина находятся 3230 граждан, а в стационаре под наблюдением — 285.
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