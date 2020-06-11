

Церцвадзе - Пока не понятно, характеризуется ли коронавирус сезонностью

11.06.2020 11:06





По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, пока никто не знает, будет ли вторая волна коронавируса или насколько сильной она будет.



Кроме того, неизвестно и то, характеризуется ли коронавирус сезонностью, и происходит ли выработка сильного иммунитета.



«На самом деле, никто не знает, будет ли вторая волна и какова будет ее сила, потому что пока не ясны два главных фактора — носит ли коронавирус сезонный характер или нет. На примере Грузии создается впечатление, что как будто сезонность присутствует, но если смотреть в мировом масштабе — то нет. Если в Грузии коронавирус имеет сезонный характер, то разве Армения не тут же? Почему там нет сезонности, а наоборот, коронавирус растёт? То есть остается неясным, характерна ли сезонность и, во-вторых, оставляет ли коронавирус сильный иммунитет. Без знания этих двух важных факторов все становится похожим на гадание, можно лишь предполагать, будет ли будет вторая волна», — сказал Церцвадзе.



В то же время Церцвадзе отметил, что, по его мнению вторая волна коронавируса всё же будет, но слабее чем первая волна.



«По моему мнению, вторая волна будет, но не такая сильная, как первая. Я не призываю никого к продлению строгих ограничений, но необходимо оставаться в рамках разумного. Если мы сохраним здравый смысл и будем свободны в своих действиях в рамках разумного, то вторая волна будет более слабой, и нам не придется вновь пройти через те неприятные дни. Свобода означает свободу в пределах разумного, а не делать то, что вздумается», — сказал Тенгиз Церцвадзе.





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