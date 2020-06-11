

Источник инфицирования коронавирусом четырех человек не установлен

11.06.2020 13:40





В Грузии выявлен один новый случай заражения коронавирусом, а четыре человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны на дом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.



С 26 февраля по 11 июня в Грузии лабораторно подтверждено 828 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки — с утра 10 июня — COVID-19 был выявлен у шести человек. По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, источник инфицирования четырех из них не известен.



«Из шести этих случаев один — из карантинного пространства. Это завезенный, импортированный случай. Еще один [случай] — это медицинский персонал. У нас есть четверо пациентов, установление источников инфицирования которых продолжается. В четырех этих случай первоисточник не установлен. Продолжается изучение их контактов… Думаю, что через несколько дней источник их инфицирования должен быть установлен», — сказала Эзугбая.



Из четырех случаев, источник инфицирования которых не установлен, только один поступил в Тбилисскую инфекционную больницу. Эзугбая сообщила, что это пожилая женщина, которой диагноз COVID-19 поставили в «температурном центре» — отделении клиники, куда доставляют всех людей с симптомами вируса. В настоящее время врачи оценивают состояние пациентки, как тяжелое.



«У нее есть риски четырех факторов. Это возраст, это хронические заболевания. Также у нее сахарный диабет и параллельно есть гипертоническая болезнь. На данном этапе состояние этого пациента оценивается, как тяжелое, поскольку ей требуется кислород. Проведенные расширенные исследования выявили у нее тяжелую пневмонию… Заболевание пока что продолжает прогрессировать. Посмотрим, какой будет ситуация в динамике», — сообщила она.



Согласно данным телеканала «Мтавари архи», среди шести новых пациентов оказалась сотрудница сети автосервисов «Тегета Моторс». По предварительной информации, у молодой женщины были контакты с заболевшими из «кластера Сабуртало».



В компании заявляют, что она выполняла офисную работу, и ей не приходилось общаться с клиентами. Кроме того, уже почти две недели она оставалась в режиме самоизоляции. Самоизоляция также предписана всем коллегам женщины, контактировавшим с ней. Между тем, все остальные сотрудники центрального филиала «Тегета Моторс» сегодня пройдут тестирование на коронавирус.



Как сообщает «Мтавари», среди шести новых случаев коронавируса также есть сотрудница главного офиса страховой компании «Унисон» в Тбилиси. Источник ее инфицирования не известен.



В ходе стандартной проверки перед началом рабочего дня у женщины зафиксировали повышенную температуру. Тогда же сотрудницу страховой компании отправили домой. С 27 мая она оставалась в самоизоляции.



В среду в отделении «Унисон» была проведена дезинфекция. Пятерых сотрудников отделения проверили с помощью экспресс-тестов, однако ни у кого из них коронавирус не подтвердился. В настоящее время они находятся в самоизоляции.



К настоящему времени в ковид-центрах Грузии лечение продолжает 121 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 694.



В карантине остаются 3 230 человек, а в стационарах под наблюдением – 285.



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