

В Грузии выявили еще три новых случая заражения коронавирусом

11.06.2020 16:20





Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 831. С утра в стране выявили еще три новых случая заражения.



Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что не установлен источник заражения четырех новых случаев коронавируса. Гахария назвал эти случаи «новыми кластерами». Власти предупредили граждан, что на фоне снятия ограничений в стране может возрасти число заражений.



По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов составляет 694. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. В карантине находятся 3213 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 303.



13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.



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