

Тбилисский городской суд оставил Георгия Руруа в заключении

11.06.2020 18:48





Тбилисский городской суд оставил в заключении Георгия Руруа, обвиняемого в незаконной покупке, хранении и ношении оружия. Судья не удовлетворил ходатайство защиты.



Адвокаты Георгия Руруа требовали заменить обвиняемому меру пресечения с заключения на залог в размере 10 000 лари.



Георгий Руруа был арестован 18 ноября прошлого года. Следствие обвиняет Руруа в совершении преступления, предусмотренного третьей и четвертой частями статьи 236 Уголовного кодекса Грузии — незаконная покупка, хранение и ношение огнестрельного оружия.



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