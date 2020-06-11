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Тбилисский городской суд оставил Георгия Руруа в заключении


11.06.2020   18:48


Тбилисский городской суд оставил в заключении Георгия Руруа, обвиняемого в незаконной покупке, хранении и ношении оружия. Судья не удовлетворил ходатайство защиты.

Адвокаты Георгия Руруа требовали заменить обвиняемому меру пресечения с заключения на залог в размере 10 000 лари.

Георгий Руруа был арестован 18 ноября прошлого года. Следствие обвиняет Руруа в совершении преступления, предусмотренного третьей и четвертой частями статьи 236 Уголовного кодекса Грузии — незаконная покупка, хранение и ношение огнестрельного оружия.

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