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Четверо сотрудников Республиканской больницы заразились коронавирусом
11.06.2020 18:59
По словам директора Республиканской больницы Левана Гофодзе, к этому времени в клинике находятся 34 пациента, у 10 из которых подтвержден коронавирус.
По его словам, четверо из них являются сотрудниками республиканской больницы.
«Среди медицинского персонала у четверых подтвердился коронавирус, вчера был первый случай заболевания, а сегодня к нему добавились еще три».
Конечно, мы планово проводили PCR-тесты всему медицинскому персоналу. Мы завершили его недавно, протестировали всех и все были отрицательными. Теперь мы начнем заново и проверим весь медицинский персонал, чтобы предотвратить распространение», — заявил Гофодзе.
По словам Гофодзе, у них нет информации об источнике инфицирования, и Центр по контролю заболеваний работает в этом направлении.
«Очень сложно назвать источник. Первой, у которой подтвердился диагноз, была уборщица коридора. У нее не было контакта непосредственно с пациентами, но мы не знаем, откуда пришла инфекция, над этим работает Центр по контролю заболеваний, проверяет ее контакт, и после проверки контактов мы увидим, откуда это пошло», — заявил Гофодзе.
По словам Левана Гоподзе, важно, чтобы медицинский персонал, работающий в клинике, был полностью обследован.
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