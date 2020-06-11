

Четверо сотрудников Республиканской больницы заразились коронавирусом

11.06.2020 18:59





По словам директора Республиканской больницы Левана Гофодзе, к этому времени в клинике находятся 34 пациента, у 10 из которых подтвержден коронавирус.



По его словам, четверо из них являются сотрудниками республиканской больницы.



«Среди медицинского персонала у четверых подтвердился коронавирус, вчера был первый случай заболевания, а сегодня к нему добавились еще три».



Конечно, мы планово проводили PCR-тесты всему медицинскому персоналу. Мы завершили его недавно, протестировали всех и все были отрицательными. Теперь мы начнем заново и проверим весь медицинский персонал, чтобы предотвратить распространение», — заявил Гофодзе.



По словам Гофодзе, у них нет информации об источнике инфицирования, и Центр по контролю заболеваний работает в этом направлении.



«Очень сложно назвать источник. Первой, у которой подтвердился диагноз, была уборщица коридора. У нее не было контакта непосредственно с пациентами, но мы не знаем, откуда пришла инфекция, над этим работает Центр по контролю заболеваний, проверяет ее контакт, и после проверки контактов мы увидим, откуда это пошло», — заявил Гофодзе.



По словам Левана Гоподзе, важно, чтобы медицинский персонал, работающий в клинике, был полностью обследован.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







