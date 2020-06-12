

Имнадзе: Если мы научимся сосуществовать с коронавирусом, легко с ним справимся

12.06.2020 11:12





Всё в наших руках, если мы научимся сосуществовать с коронавирусом, легко с ним справимся, а не научимся, он нас одолеет, - об этом заявил замдиректора Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, ограничения должны были быть сняты, и своевременным было как закрытие, так и открытие.



Он сказал и о вероятности второй волны коронавируса, отметив, что в конце осени, когда начнется сезон респираторных заболеваний, система здравоохранения может оказаться перегруженной.



«Почему гибли люди во Франции и Италии, что у них плохая медицина? Нет, просто система была перегруженной и не справлялась в плане оказания помощи всем людям. Это случилось со странами с весьма развитыми системами здравоохранения», - отметил Имнадзе.



По его словам, сейчас всё в наших руках.



«Всё в наших руках, если мы научимся сосуществовать с коронавирусом, легко с ним справимся, а не научимся, он нас одолеет», - заявил Паата Имнадзе.



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