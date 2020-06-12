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За последние сутки в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса
12.06.2020 13:02
За последние 24 часа в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекционными заболеваниями.
В целом, с начала эпидемии в России COVID-19 подтвердился у более чем 511 000 человек.
За последние сутки скончались 183 человека, а общее количество смертей за время эпидемии составило 6715 человек.
В России 269 370 пациентов излечились от коронавируса.
По данным Оперативного штаба, количество излечившихся пациентов составляет 50 процентов от общего числа инфицированных.
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