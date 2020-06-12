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У сотрудника Тбилисского государственного университета подтвердился коронавирус
12.06.2020 13:35
У сотрудника службы очистки десятого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили подтвердился коронавирус. Об этом сообщает сам университет.
Как заявляют в ТГУ, на сегодня личные контакты инфицированного сотрудника уточнены, и детальная информация была предоставлена Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.
По их информации, количество рабочих контактов с инфицированным довольно мало. Все сотрудники, которые вступали в личный контакт с инфицированным, проходят тестирование и самоизолируются.
В университете отмечают, что на данном этапе источник распространения не подтвержден среди сотрудников университета. В десятом корпусе еще раз провели работы по дезинфекции.
Согласно заявление, студенты ТГУ проходят обучение в режиме онлайн с 23 марта. Дистанционно работает и административный персонал.
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