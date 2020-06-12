

Театры в Грузии откроются в сентябре

12.06.2020 19:21





Новый сезон грузинские театры откроют в сентябре, и будут работать с полным соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.



По словам менеджера по маркетингу Театра им.Руставели Ии Шеразадашвили, новые регуляции, в частности необходимость соблюдения дистанции, сократят число зрителей, однако несмотря ни на что, театры обязательно начнут работать.



«Новый сезон откроется в сентябре, если не будет никаких новых сложностей или второй волны эпидемии. Мы будем работать с полным соблюдением всех норм, установленных минздравом, включая соблюдение дистанции и ношение масок в зале. Это конечно приведет сокращению количества зрителей, что естественно отразится и на доходах театра, но лучше открыться хотя бы на таких условиях, чем вообще не работать» - заявила она.



С соблюдением норм безопасности в сентябре также откроется и «Театр царского квартала”.



«Если нам не помешают обстоятельства, то в сентябре мы откроем новый сезон. Все регуляции будут соблюдены, в том числе и дистанцирование и ношение масок в зале. По нашим расчетам это сократит количество зрителей на 50%, но тем не менее, пусть на таких условиях, но театр обязательно должен работать. Это нужно всем» - заявили в «Театре царского квартала».



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