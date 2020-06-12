|
|
|
Театры в Грузии откроются в сентябре
12.06.2020 19:21
Новый сезон грузинские театры откроют в сентябре, и будут работать с полным соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.
По словам менеджера по маркетингу Театра им.Руставели Ии Шеразадашвили, новые регуляции, в частности необходимость соблюдения дистанции, сократят число зрителей, однако несмотря ни на что, театры обязательно начнут работать.
«Новый сезон откроется в сентябре, если не будет никаких новых сложностей или второй волны эпидемии. Мы будем работать с полным соблюдением всех норм, установленных минздравом, включая соблюдение дистанции и ношение масок в зале. Это конечно приведет сокращению количества зрителей, что естественно отразится и на доходах театра, но лучше открыться хотя бы на таких условиях, чем вообще не работать» - заявила она.
С соблюдением норм безопасности в сентябре также откроется и «Театр царского квартала”.
«Если нам не помешают обстоятельства, то в сентябре мы откроем новый сезон. Все регуляции будут соблюдены, в том числе и дистанцирование и ношение масок в зале. По нашим расчетам это сократит количество зрителей на 50%, но тем не менее, пусть на таких условиях, но театр обязательно должен работать. Это нужно всем» - заявили в «Театре царского квартала».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна